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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 17:33

الجبهة الشعبية: ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة

الجبهة الشعبية: ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة
ولفت الثوابتة في تصريحٍ لبه اليوم، إلى أنه "ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة، التي لقّنت العدو درسًا مؤلمًا في معركة سيف القدس، عندما ظن أن باستطاعته الاستفراد بأبناء شعبنا في حي الشيخ جراح".

وأشار إلى أن "بيان الفصائل المشترك الذي صدر أمس، يؤكّد أنّنا لن نسمح لهذا الاحتلال بأن يستفرد بأي مدينةٍ فلسطينيّة".

وأضاف أن "الاستراتيجيّة اليوم هي الدفاع عن كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل المناطق، ونحن ننطلق من القناعة التي تقول إن الاحتلال يجب أن يدفع الثمن يوميًّا وخيار المقاومة هو الأنجح في رفع كلفة هذا الاحتلال، وتدفيعه ثمن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".

وشدّد الثوابتة على أن "هذا البرنامج الوطني الجامع؛ يتحقق عندما ترفع القيادة الفلسطينية المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينيّة الحظر عن الشروع في إجراء الحوار الوطني الشامل".

وتوعدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، بالرد على "أي فعل إجرامي" من الاحتلال الإسرائيلي، بـ"مقاومة أقوى وأشد".

ودعت الفصائل في بيان، إلى "مواصلة العمل بالوسائل والأشكال كافة لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال، وتوسيع رقعتها"، لافتة إلى أنه "لا أمن ولا أمان ولا استقرار للاحتلال حتى ينال شعبنا حريته".
مصدر : وكالات
رقم : 987340
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