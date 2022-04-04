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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 17:43

العراق: الزاملي يدعو الكاظمي لتشكيل هيئة عليا للمياه

العراق: الزاملي يدعو الكاظمي لتشكيل هيئة عليا للمياه
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان : أن "الزاملي استضاف بمكتبه اليوم، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والكادر المتقدم في الوزارة، لوضع الحلول والمعالجات الحقيقية لأزمة المياه، والتباحث حول خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وأهم التحديات الموجودة في هذا الملف".

ودعا الزاملي وفقاً للبيان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل هيئة عليـا لمتابعة ملف المياه وادارته بصورة فاعلة من أعلى المستويات كما هو معمول في الدول المجاورة، والتدخل المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية واطلاقها في القريب العاجل"، محذرًا من "اي إهمال او تأخير بإدارة هذا الملف كونه سينتج عواقب وخيمة تهدد حياة الشعب العراقي، وتضر بالمصالح المشتركة سيما الاقتصادية مع دول الجوار" .

وشدد على "ضرورة التحرك الجاد لمنع الاستنزاف الجائر للخزين الاستراتيجي المائي من خلال منع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في بغداد وباقي المحافظات"، مشيراً الى "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة مع تركيا، وانشاء المركز البحثي المشترك لتحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات".

وأكد الزاملي أن "استضافة الوزير هذا اليوم جاءت ضمن اطار تحرك نيابي جاد لتحديد اسباب الازمة وسبل معالجتها، وتقديم الدعم اللازم للوزارة خاصة فيما يتعلق بزيادة التخصيصات المالية في الموازنة، بما يسهم في نجاح ادارة هذا الملف الحيوي والخطير"، لافتاً الى أن "استضافة الوزير والكادر المتقدم، تأتي بعد لقاء السفير التركي لدى بغداد في مبنى المجلس قبل أيام قليلة".

وأشار الى أن "هناك لقاء آخر مع السفير الإيراني لبحث تنظيم العلاقة المائية"، داعيًا إلى "جعل ملف المياه على سلم أولويات اي اتفاقيات مستقبلية مع الدول ذات العلاقة".
مصدر : وكالات
رقم : 987341
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