?>?> حادث سير مروع في السودان - اسلام تايمز

ونقلت وكالة "سونا" بأن حادث السير وقع نتيجة اصطدام سيارة بأخرى بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في اشتعال النيران في العربتين واحتراقهما بالكامل، مشيرة إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى عطبرة لتلقي العلاج، كما توجهت شرطة الدفاع المدني إلى بربر، وفور تلقي شرطة المرور البلاغ تحركت دوريات المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضافت أن في ولاية غرب دارفور أدى حادث مروري نتج إثر انقلاب عربة إلى مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.