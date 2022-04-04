?>?> هکذا ترد روسيا على دعوة بايدن لتنظيم محاكمة بشأن أوكرانيا - اسلام تايمز

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على التلغرام: "بايدن يدعو لمحاكمة جرائم الحرب.. فكرة عظيمة، دعه يبدأ أولا من قصف يوغوسلافيا واحتلال العراق".



قال الرئيس الأمربكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يسعى لجمع أدلة محتملة من أجل محاكمة محتملة بسبب جرائم حرب، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد الصور التي ظهرت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي وصفتها موسكو بالتي تم إعدادها مسبقا.



وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "رأينا ما حدث في بوتشا. (بوتين) مجرم حرب. علينا إيجاد المزيد من المعلومات. علينا تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي يحتاجونها للقتال، وعلينا جمع كل التفاصيل التي يمكن الحصول عليها من أجل محاكمة بسبب جرائم الحرب".



كما أشار إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.