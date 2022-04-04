?>?> شبان ثائرون يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس - اسلام تايمز
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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 22:00

شبان ثائرون يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس

شبان ثائرون يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس
وأفادت مصادر محلية أن مركبة للمستوطنين تضررت جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو"، وتحطيم زجاجها.

وتقع مستوطنة "شيلو" جنوب قرية قريوت، وهي من كبرى المستوطنات في الضفة، والتي يعدها الاحتلال من المستوطنات المقدسة، وتحتوي على عدة كنس يهودية.

ويحاول الاحتلال بشتى الطرق السيطرة على التلال والأراضي الزراعية المحيطة بمستوطنة شيلو؛ في محاولة منه لزيادة التمدد الاستيطاني ومنع دخول الفلسطينيين لأراضيهم.

كما يتشبث الفلسطينيون وأهالي قريوت بشتى الطرق بحقهم في أراضي القرية المسروقة، وأن يثبتوا للاحتلال أنهم أصحاب حق، وقد نجحوا في أكثر من قضية من خلال استعادة حوالي 800 دونم مزروع بالزيتون، وعادت لأصحابها خلال آخر 5 سنوات.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في مارس الماضي.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017؛ وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 إسرائيلياً وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس 255 عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معطى 28 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة، وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين 119 عملية.

وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر 47 مسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.
رقم : 987371
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