الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 08:04

الاحتلال يطلق قنابل الصوت في باب العامود

الاحتلال يطلق قنابل الصوت في باب العامود
وقالت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام إن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط منطقة باب العامود بالقدس، وحاولت استفزاز الشبان الموجودين على المدرجات في المكان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابلها الغاز والصوتية في محاولة لتفريق التجمع عند منطقة باب العامود، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

كما أفيد باعتقال شاب من المكان، وتحويله إلى مكان غير معلوم.

وتشهد منطقة "باب العامود" توترات بين الشبان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، التي تلاحق الشبان وإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
رقم : 987433
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
4 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
2 نيسان 2022
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
2 نيسان 2022
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
2 نيسان 2022
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
2 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟