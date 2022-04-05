الاحتلال يطلق قنابل الصوت في باب العامود

وقالت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام إن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط منطقة باب العامود بالقدس، وحاولت استفزاز الشبان الموجودين على المدرجات في المكان.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابلها الغاز والصوتية في محاولة لتفريق التجمع عند منطقة باب العامود، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.



كما أفيد باعتقال شاب من المكان، وتحويله إلى مكان غير معلوم.



وتشهد منطقة "باب العامود" توترات بين الشبان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، التي تلاحق الشبان وإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.