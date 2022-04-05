نقص الوقود يسبب مأساة جديدة للمستشفيات والبنية التحتية في اليمن

وأكد بلاغ صادر عن المؤسسة، أن محطتي كهرباء رأس كتنيب وحزيز المركزيتين، على وشك الخروج الكلي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود عنهما، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية.



وأشار البلاغ، إلى أنه ومع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ الأحد 2 أبريل الجاري إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء حتى هذه اللحظة.



وطالب بالتدخل العاجل وسرعة توجيه الجهات المعنية والمختصة بالبت بإجراءات إدخال وتفريغ الشحنة للأهمية والضرورة القصوى.