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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 10:50

روسيا تنفي مزاعم استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

روسيا تنفي مزاعم استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
وقال بوليانسكي، في اجتماع للجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة: "نقول عما نسمعه من أفواه سياسيين وخبراء من تلميحات استفزازية غير مسؤولة حو مزاعم استخدام روسيا لأسلحة نووية في سياق عمليتها الخاصة في أوكرانيا، هذا حشو ليس له أساس عقلاني".

وأشار بوليانسكي إلى أن هذه المزاعم "هدفها إثارة درجة من هستيريا معاداة روسيا ومخصصة لجمهور ليس على دراية بأساسيات سياسة الأمن والدفاع الروسية، والتي بطبيعتها دفاعية بحتة".

وشدد بوليانسكي، في الاجتماع ذاته، على رفضه لفرضية استخدام روسيا أسلحة نووية بأوكرانيا، قائلا إن بلاده تلتزم بمبدأ عدم وجود رابح بالحرب النووية.

وأضاف: "خلافا للتكهنات التي تم الإعراب عنها اليوم، استخدام روسيا إمكانياتها النووية ممكن فقط للرد على استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو في حالة عدوان بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة "، مشددا على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه المعايير على السيناريو الذي يتكشف حاليا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، لشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء تصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت غرينفيلد: "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".

نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
رقم : 987454
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