الحلبوسي يستقبل وفداً من حلف شمال الأطلسي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحلبوسي استقبل وفدا دنماركيا من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة النائب مادس فوغليدي".