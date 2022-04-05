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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 13:09

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
وقال بون لإذاعة آر.إف.أي، اليوم الثلاثاء "من المحتمل تبني فرض العقوبات الجديدة غدا"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن واردات الغاز والفحم من روسيا.

وكانت روسيا قد نفت أي مزاعم تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا. وقال مبعوثها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستقدم "أدلة عملية" إلى مجلس الأمن اليوم لإثبات عدم تورط قواتها في أعمال وحشية.

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. في حين ردت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستقدم لمجلس الأمن، أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب بشأن بوتشا هي مجرد أكاذيب. وشدد نيبينزيا على أن الجيش الروسي لم يهاجم السكان المدنيين قط. وقال: "لدينا أدلة فعلية تؤكد ذلك. نعتزم عرضها على مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن حتى لا يتم تضليل المجتمع الدولي بالقصة الزائفة من قبل كييف ورعاتها الغربيين".
مصدر : وكالات
رقم : 987481
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