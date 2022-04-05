الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 13:44

اتساع رقعة الإضرابات عن الطعام في السجون المصرية

اتساع رقعة الإضرابات عن الطعام في السجون المصرية
أزمة حقوق الانسان والمعاناة داخل السجون المصرية تعود الى الواجهة من جديد بعدما توالت شكاوى من أبرز السجناء السياسيين في مصر تفيد بتعرضهم لاعتداءات وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم للإضراب عن الطعام.

آخر هذه الانتهاكات كان الاعتداء الذي تعرض له المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح على يد أحد ضباط سجن المزرعة بطرة في القاهرة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية حادة بحسب بيان لأسرته.

واحتجاجا على إساءة معاملتهم بدأ عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين، بينهم زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح إضرابات عن الطعام، في أوقات متفاوتة، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم غير ان بعضهم تعرض للضرب من قبل ادارة السجن التي تلقت أوامر بعدم التنازل للمعتقلين السياسيين خوفا من تنازلات اخرى بحسب مصادر محلية برلمانية وأمنية.

وبشكل عام، يغلب على السجون المصرية التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء والظروف المعيشية المروعة، بحسب تقرير لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، أكدت فيه أنه غالباً ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرون على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية.

التقرير اشار الى الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون والذي ساهم في وفاة تسعة وخمسين معتقلا العام الماضي وستة آخرين منذ مطلع العام، اضافة الى ممارسة جميع انواع التعذيب بحقهم كالضرب والصعق الكهربائي.

وبينما ينفي مسؤولو السجون هذه الاتهامات بحقهم افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن أوضاع السجون في مصر تنحدر من سيئ إلى أسوأ. ووثّق حرمان السجناء من السلع الأساسية ومن الطعام المناسب والفراش والملابس النظيفة.

يأتي هذا رغم الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين صورتها أمام العالم، مثل الإفراجات المحدودة لعدد من النشطاء والصحافيين وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون واقرار قوانين جديدة قالت انها تساهم في إعادة تأهيل السجناء.
مصدر : وكالات
رقم : 987495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
5 نيسان 2022
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
5 نيسان 2022
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
4 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
2 نيسان 2022
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟