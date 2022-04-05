استراليا تتحدث عن حرب محتملة مع الصين

وقال داتون، إن "تسريع تسليح الجيش الأسترالي بصواريخ بعيدة المدى وزيادة الموازنة العسكرية جاء بسبب الحرب في أوكرانيا، والخطر الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية على الديمقراطيات الحرة حول العالم، وذلك حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأدعى: "قلقون مما يحدث في المحيطين الهندي والهادئ، وهذا التسليح السريع يتصل باستعدادنا لردع أي عمل عدواني ضد بلدنا"، مشيرا إلى الصين، التي زادت من نشاطها العسكري في هاتين المنطقتين، وتنظر إليه كانبرا على أنه تهديد لها، حسب تعبيره.



وكانت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري نشرت تقريرا أشارت فيه إلى وجود مطالب متزايدة في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقة الأخيرة مع الصين.



وزعمت المصادر أن المطالب بتنفيذ عملية عسكرية أسترالية ضد دولة جزر سليمان ناتجة عن سعي الأخيرة لإقامة علاقات دفاعية مع الصين، الأمر الذي أجج المطالب في أستراليا للقيام بعمل عسكري وحتى الغزو الكامل والشامل والإطاحة بحكومة البلاد.