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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 16:36

الصومال.. إقالة عضوين من مفوضية الانتخابات لمحاولتهما "عرقلة العمل"

الصومال.. إقالة عضوين من مفوضية الانتخابات لمحاولتهما "عرقلة العمل"
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، مساء يوم أمس.

وأفاد البيان بـ"استبعاد عضوين من المفوضية الانتخابية، وهما رئيس لجنة الانتخابات السابق محمد حسن عرو، وأمين عام اللجنة عبدالرحيم عبدالعزيز آدم، واستبدالهما بإرشاد محمود شيخ طاهر وحسن علي يوسف".

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء جاء "بعد الاطلاع على رسالة رئيس لجنة الانتخابات موسى جيلي، بشأن قيام أعضاء من اللجنة بعرقلة مسار عمل المفوضية".

وأضاف أن "محاولات عرقلة مسار الانتخابات تجري على قدم وساق، كما توجد تكتلات في الخارج (لم يسمها) لإفشال الانتخابات وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني".

ويأتي القرار في ظل حالة انقسام تشهدها مفوضية الانتخابات، جراء استبعاد 4 من القائمة النهائية لأعضاء البرلمان المنتخب الجديد (الشعب والشيوخ) لمخالفة لوائح الانتخابات، بينهم مدير الاستخبارات السابق ومستشار الأمني للرئيس الصومالي فهد ياسين حاج.

والسبت، بدأت مفوضية الانتخابات الوطنية، توزيع شهادات على أعضاء البرلمان الجديد، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية في 14 أبريل/نيسان الجاري.

وانتخب حتى الآن 254 عضوا من البرلمان الصومالي بغرفتيه (الشعب والشيوخ) من إجمالي 329 عضوا، فيما ينتظر انتخاب الأعضاء الـ 75 خلال الأيام المقبلة، بحسب مفوضية الانتخابات الوطنية.
مصدر : وكالات
رقم : 987513
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