هل بات العدو الصهيوني أمام حرب لاتعرف الهوادة؟

يأتي ذلكمع ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة، وتوجيه رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، جيشه بالاستعداد لعملية عسكرية جديدة ضدّ القطاع، يسود اعتقاد في أوساط فصائل المقاومة بأنّ العدو يهدف، من وراء تلك التهديدات، إلى ردع الفصائل عن دخول المواجهة في حال تصاعدت الأحداث في مدينة القدس المحتلة.



ويقول محللون سياسيون بأن المقاومة أتمّت استعداداتها لمواجهة جديدة، في حال تجاوُز الاحتلال الخطوط الحمراء خلال شهر رمضان في الضفة والقدس المحتلّتَين، أو في حال فكّر في ارتكاب أيّ حماقات في غزة، وخاصة في الجانبَين العسكري والأمني.



وبحسب المحللون فإن تصريحات كوخافي، الذي شملت أوامره لجيشه نشر المزيد من بطّاريات القبّة الحديدية على حدود القطاع، «محاولة لردع المقاومة عن التصعيد، على اعتبار أنّ العدو لا يريد أن تتحرّك جبهة غزة خلال الفترة الحالية، في وقت لا يستطيع فيه السيطرة على جبهات الداخل المحتلّ والضفة والقدس».



وفي سياق متصل يرى مراقبون للشأن الفلسطيني بأنه وبحسب تقديرات المقاومة، فإنّ الاحتلال غير مستعدّ حالياً، من الناحية العسكرية، لمواجهة عسكرية مع القطاع؛ إذ لا توجد لديه أهداف يمكن أن يحقّقها، فيما أقصى ما يستطيع فعله ارتكاب مجازر بحقّ المدنيين، كما حدث خلال الأيام الأخيرة لمعركة «سيف القدس».



أمّا من الناحية السياسية، فأيّ تصعيد في غزة ربّما يدفع إلى انهيار الائتلاف الحكومي، فيما ستتصاعد الضغوط الخارجية، وتحديداً الأميركية، على دولة الاحتلال لوقف الحرب، نظراً لانشغال واشنطن بالحرب الروسية - الأوكرانية والملفّ الإيراني، في حين يبرز احتمال تطوّر الجولة إلى حرب متعدّدة الجبهات تُدخل إسرائيل في خطر وجودي.



وفي هذا الصدد قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إنّ طرق الاحتلال الإسرائيلي باب الوسطاء وإجرائه زيارات مكوكية لبعض الدول يؤكّد تخوّفه ورعبه من العمليات المتواصلة ضد قطعان المستوطنين.



وأكّد القانوع، في تصريح صحفي على أنّ شعبنا ماضٍ في معركته مع الاحتلال وموحّد في مواجهته، مشيرًا إلى أنّ حالة الاستبسال والصمود المستمرة وتصاعد العمل المقاوم في الضفة والقدس تؤكّد أن شعبنا لا يمكن أن يمنح الاحتلال فرصة الاستفراد بالقدس المحتلة.



وشدّد على أنّ إجراءات الاحتلال من حشد المئات من جنود الاحتياط في الضفة، والملاحقات والاعتقالات لم تنجح في كسر إرادة شعبنا والشباب الثائرين، مؤكّدًا أنّ شعبنا يرسم اليوم مشهد استبساله وإخفاق الاحتلال.



وتشهد مدينة القدس المحتلّة منذ أيام توتّرًا متصاعدًا في ظل اعتداءات جنود الاحتلال وشرطته على المصلين والمرابطين في منطقة باب العمود، وتنفيذ قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال وإعدام ميداني في جنين ومحافظات أخرى بالضفة المحتلّة.



وخلال اليومَين الأخيرَين، اشتدّت حدّة التصعيد في المدينة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند باب العامود.



وذلك بعد وقت قصير من جولة لوزير خارجية العدو، يائير لابيد، في المكان، أصيب على إثرها 19 فلسطينياً، واعتُقل 10 آخرون.



واعتبرت حركة "حماس" اقتحام لبيد لباب العامود "تصعيداً خطيراً يتحمّل العدو مسؤوليّته، ودليلاً صارخاً على إصراره على تنفيذ مخطّطاته الخبيثة بحق القدس والمسجد الأقصى»، فيما رأت حركة "الجهاد الإسلامي" أن هذه الخطوة ستدفع في اتّجاه "المزيد من العمليات الفدائية في جميع الأراضي المحتلة، وهو ما سيزيد من حالة الاحتقان، وسيؤجّج نيران الاشتباك من جديد".



وأكد القيادي في الحركة، أحمد المدلل، أن "الخيارات مفتوحة أمام المقاومة للدفاع عن الأقصى والمقدسات"، منبّهاً إلى أن "الاقتحامات المتكرّرة والمتواصلة للمقدسات الفلسطينية، والتي يمارسها قادة الاحتلال ومستوطنوه، هي لعب بحياة المجتمع الصهيوني".



جازماً أنّ "العدو لن يستطيع فرض معادلات اشتباك جديدة على المقاومة، التي لا يزال سيفها مُشهراً بوجه الاحتلال، ومَن دافع عن الأقصى من آلاف المستوطنين، قادر على أن يُعيد الكرّة مرّة أخرى".



من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاقتحام الاستفزازي الذي قام به لابيد، والوعود التي أطلقها لغلاة المتطرفين اليهود بنشر المزيد من قوات الاحتلال وشرطته في القدس، بحجّة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية".



ووصفت الوزارة هذه الوعود بأنها «تجسيد لأبشع أشكال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالقوّة".