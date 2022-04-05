الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي في البلاد

ووفقا لـمصدر قالت الوزارة ، إن كوادرها سجلت " 280 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 699 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة بالفيروس".



وأشارت إلى تلقي 16463 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.