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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 17:16
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي في البلاد
ووفقا لـمصدر قالت الوزارة ، إن كوادرها سجلت " 280 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 699 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 16463 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.
مصدر :
وكالات
رقم :
987529
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