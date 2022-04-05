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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 20:01

الرئيس التونسي: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس التونسي: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
ووجه الرئيس التونسي خلال لقائه اليوم بقصر قرطاج مع عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من ناحية أخرى، منح الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، تقديرًا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع دونالد بلوم، سفير أمريكا بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله في تونس.

وشهد اللقاء التأكيد على قوة ومتانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في ظلّ ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة.

ووجه السفير الأمريكي، جزيل الشكر إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، على ما حظي به من دعم خلال فترة عمله، حيث أعرب عن حرص بلاده على مزيد من ترسيخ روابط التعاون والتبادل مع تونس.
رقم : 987547
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