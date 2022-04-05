اسلام تايمز (لبنان) - تبلّغ رئيس الجمهورية لبنان ميشال عون من السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتاري أنَّ "البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".