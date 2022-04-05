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الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 21:05

تجمع المهنيين في السودان يدعو لتظاهرات حاشدة

تجمع المهنيين في السودان يدعو لتظاهرات حاشدة
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى المشاركة في مليونية الأربعاء 6 نيسان/ أبريل "لإسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة".

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، استجابة لدعوة لجان المقاومة في الخروج بمليونية 6 أبريل تحت شعار "زلزال أبريل".

و6 نيسان/ أبريل يصادف أكبر احتجاجات شهدتها البلاد ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبداية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعلى إثره عزل الجيش البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019.

كما أنه يمثل ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري (1969- 1985).

وقال البيان: "سنخرج في السادس من أبريل (..) من أجل إسقاط المجلس الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني".

وأضاف: "لا تفاوض ولا شراكة، بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية".

وشدد البيان على تصفية جهاز المخابرات العامة وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود تحت إمرة السلطة المدنية.

من جانبه، دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) إلى المشاركة في مليونية 6 أبريل.

وأضاف في بيان: "لا عذر لمن لا يخرج في مواكب 6 أبريل فالوطن يحتضر".

ومساء يوم أمس، شهدت مدن الخرطوم و"ود مدني" و"المناقل" (وسط البلاد) وبورتسودان (شرقا) والدمازين (جنوب شرق البلاد) مظاهرات ليلية، للمطالبة بالحكم المدني في إطار الحراك الثوري المستمر الذي أعلنت عنه لجان المقاومة للأسبوع الأول من نيسان/ أبريل الجاري، والذي يختتم في السادس من الشهر نفسه بمليونية "زلزال أبريل".
رقم : 987558
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