الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 21:18

الاعتداء على السجناء السياسيين في السجون المصرية

الاعتداء على السجناء السياسيين في السجون المصرية
قضية كانت غائبة لسنوات عن الجدل الاعلامي تفجرت في الايام الماضية ،حيث توالت شكاوى عدد من أبرز السجناء السياسيين في مصر من اعتداءات وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم للإضراب عن الطعام لوقف هذه الاعتداءات، وآخرها الاعتداء الذي تعرض له السياسي البارز، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر احدى وسبعين سنة،ما تسبب له بأزمة قلبية.

كما بدأ عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين،إضرابات عن الطعام، في أوقات متفاوتة، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

ما اثار تلك الاجواء الجدلية ايضا كان فيما نقلته مصادر مصرية برلمانية وأمنية إن دوائر مقرّبة من النظام نقلت رسائل مباشرة لقيادات في مصلحة السجون بالتعامل الصارم مع المعتقلين السياسيين الذين يعلنون عن الدخول في إضرابات عن الطعام ، وعدم الاستجابة لأي مطالب تتعلق بتحسين أوضاع هؤلاء المضربين. وبعد إعلان عدد من السجناء السياسيين إضرابهم عن الطعام في سجن المزرعة بطرة، تعرضوا في الثاني من مارس/ آذار الماضي، للاعتداء بالضرب ، تحت إشراف إدارة السجن .

وقال نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، انه "طوال هذه الفترة لم تفتح لي الزنزانة الا ثواني لتسليمي الطعام وبعد ذلك لا اشم الهواء"

وفي السنوات العشرة الاخيرة شهدت الاوضاع في السجون المصرية تدهورا واسعا وخاصة بعد استلام عبدالفتاح السيسي السلطة والتفافه على خصومه من جماعة الاخوان، حيث تمتلء بهم السجون المصرية ،وقد زادت القضية حدة خاصة بعد التقارب المصري التركي وقرار القاهرة تطبيع العلاقات مع انقرة مما استتبع ذلك من ملفات امنية وسياسية..

يقول موقع الديمقراطية للعالم العربي ان السجون المصرية يغلب عليها التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء وظروف معيشية مروعة. ويضيف انه غالبًا ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية. ويصف الموقع أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، كما وثقتها العديد من المصادر، بما في ذلك تقرير نشرته منظمة العفو الدولية العام الماضي.

والتعذيب الممنهج في السجون لم يستثني المحتجزات،حيث حذرت جمعيات حقوقية من تعرض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف في الحجز من قبل السلطات في ظل الإفلات التام من العقاب. لا سيّما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وكذلك عائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان خيرت الشاطر.
رقم : 987560
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
5 نيسان 2022
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
5 نيسان 2022
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
4 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
2 نيسان 2022
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟