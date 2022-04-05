موسكو ترد على خطوة ألمانيا بشأن طرد دبلوماسيين روس

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: "في 4 أبريل، أعلنت السلطات الألمانية دون أي مبرر عقلاني أن 40 موظفا في البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم. لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودي والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية المعقدة مع بلادنا".



وأضافت أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون "ملموسا" بالنسبة لألمانيا.



ونددت زاخاروفا بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي قالت فيها إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا"، معتبرة أن "هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة في وزارة الخارجية الألمانية ذاتها، بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية".



وأمس الاثنين أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قرار بلادها في طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت يومها الـ41 اليوم الثلاثاء.