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الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 08:29

الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية

الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
في اجتماع مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي استمرت حوالي ساعتين، أشار الرئيس الايراني إلى ضرورة تغيير نظرة المدراء التنفيذيين في مجال المعرفة،   وقال: اليوم ، على المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال أن يجعلوا الوضع الحالي أقرب إلى الوضع المطلوب من خلال تظافر الجهود، والحاجة إلى هذا العمل وإحداث التغيير هي تغيير الرؤى.

وشدد رئيسي على أن الإدارة في البلاد يجب أن تكون قائمة على المعرفة ، وقال: أعتقد أن الحاجة إلى التحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة هي السعي إلى إدارة قائمة على المعرفة، لذا فإن التغيير في الإدارة هو حاجة جدية للمجتمع.

كما أكد رئيسي على تحول العمليات كخطوة ثانية في ايجاد تحول ناجح.

وفي اشارة الى الدور المهم للصناعات والشركات الكبرى في تعزيز الشركات المعرفية قال رئيسي:  إن الصناعات الكبرى في البلاد يجب أن تبني أنشطتها وإنتاجها على المعرفة ، وإذا لم يحدث ذلك، فلا شك أن الشركات الصغيرة القائمة على المعرفة لن تكون قادرة على تحقيق نمو فعال، ومن الضروري أن تعتبر الشركات والصناعات الكبيرة في البلاد من اليوم نفسها ملزمة بتشغيل ودعم منتجات الأشخاص المعتمدين على المعرفة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

وشدد آية الله رئيسي على أن تحقيق شعار العام ليس من واجبات دائرة الشؤون العلمية بمكتب رئيس الجمهورية فحسب، بل يجب على جميع المؤسسات أن تشعر بالمسؤولية في هذا الصدد.

واعتبر الرئيس الايراني، ان التغيير المؤسسي كخطوة ثالثة نحو النجاح.

وأضاف آية الله رئيسي: عندما يكون هناك منتج محلي بتكنولوجيا متقدمة وبمعايير ضرورية وتنافسية ، فلا يجب استيراد منتجات مشابهة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح للواردات المنفلتة.

كما اوعز آية الله رئيسي بتشكيل مجموعة عمل بمحورية دائرة الشؤون العلمية بمكتب رئيس الجمهورية ومشاركة الوزارات المعنية لتوجيه ودعم والإشراف على الشركات المعرفية.

واضاف: إن هيكل نظام التعليم العالي يجب أن يكون موجهاً نحو تنمية المهارات وتغييره وفقاً لأنشطة الشركات المعرفية.
رقم : 987628
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