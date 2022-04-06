روسيا تعلق على إمكانية استبعادها من مجلس الأمن

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال نيبينزيا: "الحديث عن إمكانية استبعادنا من مجلس الأمن لا يستند إلى أى شيء على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أى شيء الآن، لأننا نعيش فى عالم أصبحت فيه جميع القواعد بلا قيمة".



وأضاف: "اليوم، مندوبة الولايات المتحدة قالت إن بلادها تحاول وستحاول استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان.. حسنا، من الناحية النظرية يمكن القيام بذلك، لكن من المستحيل استبعادنا من مجلس الأمن، لأنه ببساطة جزء من الأمم المتحدة".



وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، فى وقت سابق، أن المندوبة الأمريكية تعمل وستعمل على تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة".