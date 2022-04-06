المغرب يعتزم استقطاب نحو 200 ألف سائح 'إسرائيلي' قبل نهاية العام

وقال المكتب الوطني المغربي للسياحة عقب مشاركته في معرض سوق السياحة بـ"تل أبيب"، إنه يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف من خلال رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين "تل ابیب" ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة.



وكان وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في المعرض المذكور، كان قد عقد لقاءات مع شركة "أركيا" التي تُعتبر ثالث شركة "إسرائيلية" متخصصة في النقل الجوي بعد شركتي "العال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين تل ابیب والمغرب.



وكان المغرب إضافة للإمارات والبحرين والسودان، قاموا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي العام الماضي بموجب اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة.