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الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 10:53

اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية

اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
واضاف اسلامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء ، يجب مواصلة البحوث العلمية في تطوير الإنتاج لنحقق المعنى الأساسي لتسمية هذا العام .

وتابع : لابد أن تتماشى المنتجات من حيث الجودة مع ذوق الناس ويجب السعي لرضاهم .

وشدد على ضرورة مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العلمية الوطنية واضاف : الطاقة النووية الإيرانية ستكون هي غاية مساعي الشباب الإيراني .

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الارانية الى انه في يوم التقنية الإيرانية سنقدم بعضا من إنجازاتنا العلمية وقال : حقيقة طاقتنا النووية ستتحقق هذا العام وسنعلن للعالم أن أهداف التقنية النوووية الإيرانية سلمية .

واضاف : لدينا 23 جهازا علميا وسنزيح الستار عن 9 أجهزة في يوم التقنية ، وسنقدم أجهزة طبية للشعب الإيراني .

وتابع : لدينا 4 إنجازات في المجال الصناعي وأجهزة أخرى سنعلن عنها ، فكل هذه الإنجازات سيزاح الستار عنها بحضور رئيس البلاد .

واشار الى انه سيتم انجاز أول مفاعل إيراني بالكامل وبأياد إيرانية واضاف : 12 منطقة في البلاد ستزيح الستار عن كل هذه الإنجازات العلمية الإيرانية .

وفي جانب اخر من مؤتمره الصحفي اعرب اسلامي عن امله بأن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون الضغط على ايران لتستمر بعملها وقال : المفاوضات وعبر وفدنا مستمرة في مصلحة الشعب الإيراني، أي خطوة يخطوها الطرف الآخر نحن نخطو مثلها.

وجدد التاكيد على ان كل ما تم الحصول عليه من خلال التقنية النووية هو إيراني بالكامل .

واشار الى ان الكيان الصهيوني ومن خلال التآمر والوثائق المزورة يسعى عرقلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف : بعد شهرين سنقدم الأدلة التي تبطل كل مزاعم كيان الاحتلال .
رقم : 987644
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