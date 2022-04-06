الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 12:21

الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية

الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية
حسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حوالي 100 طائرة تابعة للناتو تشارك كل يوم في أنشطة استخباراتية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، كجزء من توسيع وجود الحلف في أوروبا الشرقية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لحلف الناتو، فإنه لا يشارك المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن يمكن للدول الأعضاء أن تقرر من جانب واحد مشاركة المعلومات معه.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك البيانات مع أوكرانيا، لكنها لا تقدم معلومات من شأنها أن تسمح للجانب الأوكراني بـ "الهجوم في الوقت الفعلي" على أهداف روسية.

قام الناتو، بالتوازي مع تكثيف عمليات القوات الجوية، بتوسيع انتشار القوات في المياه وعلى الأرض في المنطقة. ووفقا للصحيفة، يوجد الآن 40 ألف جندي على الجانب الشرقي، وتنتشر مجموعات الضربة البحرية في بحر الشمال وشرق البحر الأبيض المتوسط.
مصدر : وكالات
رقم : 987664
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
6 نيسان 2022
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
6 نيسان 2022
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
6 نيسان 2022
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
6 نيسان 2022
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
6 نيسان 2022
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
5 نيسان 2022
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
5 نيسان 2022
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
5 نيسان 2022
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟