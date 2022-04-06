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الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 15:04
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق
وأكد مصدر في شرطة دمشق لـ سانا “إصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم صباح اليوم على طريق المتحلق الجنوبي بمدينة دمشق”.
وأشار المصدر إلى أنه “تم نقل المصابين إلى مشفى المجتهد بدمشق”.
مصدر :
وكالات
رقم :
987700
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