بعد الفراغ القانوني في العراق.. ماهي السيناريوهات القادمة؟

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.



وكان أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.



وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسُنّي والكردي).



فطبقاً لهذا العرف الذي ليس له سند في الدستور العراقي، فإن منصب رئيس الوزراء؛ وهو المنصب التنفيذي الأول في البلاد، من حصة الشيعة لأنهم المكون السكاني الأكبر في العراق.



أما منصب رئاسة البرلمان؛ فهو من حصة العرب السُنّة، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الكرد. وكردياً؛ فإن المناصب في بغداد وإقليم كردستان تقسم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين طبقاً لاتفاق مكتوب بينهما، حيث بموجب هذا الاتفاق يتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مناصب إقليم كردستان وهي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة بالإقليم، بينما يتولى مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد.



وكان البرلمان عقد 3 جلسات من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في كل جلسة لم يتمكن أي من التحالفين المتصارعين؛ تحالف "إنقاذ وطن" أو الثلاثي بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الإطار التنسيقي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، من تأمين النصاب القانوني لتمرير مرشحه.



وطالما الاختلال في التوازن قائماً بين أغلبية شبه مريحة يملكها التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، لكنها ليست كافية لتمرير الرئيس لأنه يحتاج إلى 220 نائباً؛ وهم ثلثا أعضاء البرلمان العراقي، فإن "الإطار التنسيقي" والاتحاد الوطني الكردستاني بات يملك ما بات يسمى "الثلث المعطل".



من جهته، منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خصومه مهلة 40 يوماً تنتهي في شهر شوال المقبل لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية.



والمشكلة التي بات يواجهها الجميع هي انتهاء المهلة الدستورية وما قد يترتب عليه من مخالفة صريحة للدستور، اعترف بها رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.



ويقول محللون سياسيون بأن هناك عدة سيناريوهات محتملة للتغلب على الأزمة الحالية. اولا حل مجلس النواب واستئناف الانتخابات النيابية. والثاني هو اتفاق الكتل على موضوع الرئاسة ومن ثم عقد جلسة برلمانية تركز على هذه القضية، وأخيرا تقديم تفسير جديد لاستمرار العملية القائمة لفترة زمنية معينة من قبل المحكمة الدستورية العراقية.



بالنسبة للمسألة الأولى، يبدو أن قلة من الناس يريدون تحققها، وحتى فيما يتعلق برأي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بشأن إمكانية حل مجلس النواب، يبدو أن طرح هذه القضية ياتي من باب "خوفه بالموت ليرضى بالحمى" لاقناع الاطراف المعنية بالموضوع بقبول حمى الحضور في البرلمان وانتخاب الرئيس .



وفيما يخص الحل الثاني، يبدو أنه حتى لو كان من المقرر الاتفاق بين الاطراف في الوقت المحدود المتبقي ، فان تحقيق هذا الامر اليوم امر مستبعد، خاصة وأن أيا من الطرفين لم يبد رغبة في التراجع عن مواقفه.



أما بالنسبة للخيار الثالث، فرغم أنه الخيار الأكثر احتمالا للخروج من المأزق والازمة السياسية الموجودة، ويضع المسؤولية على عاتق مفسري الدستور لتوسيع فرصة تشكيل البرلمان وانتخاب الرئيس، الا انه ليس من المستبعد أن تجري الامور بصمت حتى يتم الاتفاق بين الاطراف المعنية وتستمر الامور حسب الاجراءات المعتادة .



وبينما ينتظر السياسيون نهاية مهلة الصدر في وقت بدأت فيه المشاورات الخاصة بين مختلف القوى من أجل الوصول إلى حل قبل نهاية المهلة التي منحها الصدر؛ فإن الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو ما يعني أنه في حال جرى تجاوز الفترة الوجيزة، فإن الخيارات تبقى مفتوحة أمامها لاتخاذ القرار المناسب؛ بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان من منطلق أن أولى مهامه انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المهمة التي لم يوفق فيها رغم كل ما منحته المحكمة الاتحادية من فرص.