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الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 20:29

عبداللهيان: طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي بشأن الأزمة الأوكرانية

عبداللهيان: طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي بشأن الأزمة الأوكرانية
وفي مباحثاته الهاتفية اليوم الاربعاء مع وزير خارجية هنغاريا "بيتر سيارتة"، استعرض امير عبداللهيان العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا والازمة الراهنة داخل اوكرانيا.

كما هنأ عبداللهيان فوز "حزب فيدس" الحاكم في الانتخابات البرلمانية داخل هنغاريا؛ مؤكدا على استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع بودابست، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وعن مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1، نوه وزير الخارجية الايراني بالانجازات الهامة التي تحققت لحد الان، رغم بعض القضايا الاساسية العالقة بين ايران وامريكا؛ مبينا ان المشاورات قائمة مع كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص.

امير عبداللهيان اكد لوزير خارجية هنغاريا، على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل التوصل الى اتفاق جيد ومستدام، شرط ان تتحلى امريكا برؤية حقيقية.

واعرب وزير الخارجية عن تقديره لتعاون الحكومة الهنغارية في تسهيل عملية نقل الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا عبر اراضيها.

الى ذلك دعا وزير الخارجية الهنغاري نظيره الايراني لزيارة بودابست؛ مؤكدا ان حكومة بلاده تلتزم في اطار سياستها الخارجية بتنمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية.

بدوره، اكد "سيارتو" على ضرورة تنفيذ الوثائق الموقعة بين هنغاريا وايران.

وفي معرض الاشارة الى مفاوضات فيينا، تطلع وزير خارجية هنغاريا ان تتبنى الاطراف جميعا مواقف ايجابية من اجل التوصل الى اتفاق.

كما اعتبر دور ايران البناء والهادف لتحقيق الاتفاق النهائي، قيّما للغاية في هذا السياق.

واعرب وزير الخارجية عن تقديره لتعاون الحكومة الهنغارية في تسهيل عملية نقل الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا عبر اراضيها.
رقم : 987733
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