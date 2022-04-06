دمشق تدين اعتداءات الإحتلال الوحشية ضد الفلسطينيين

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الأقصى وتقييد حركة المصلين في شهر رمضان المبارك.



واضافت الوزارة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.



وتابعت الوزارة إن سورية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً.



وختمت الوزارة بيانها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تشدد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.