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الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 20:41

قبيل اقتحام نتنياهو.. عشرات المستوطنين يقتحمون ‘‘الأقصى‘‘

قبيل اقتحام نتنياهو.. عشرات المستوطنين يقتحمون ‘‘الأقصى‘‘
وذكرت مصادر مقدسية أن 83 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاقتحام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، وألقى محاضرة متطرفة للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك قبيل اقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو للمسجد الأقصى، والمقرر في ساعات المساء من اليوم.

وقرر نتنياهو المشاركة في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فيما أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار بمدينة القدس المحتلة خشية من إشعال الاقتحام هبة شعبية ومقدسية جديدة.

واقتحم وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، مؤخرا، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بدعوى تفقد جنود الاحتلال في هذه المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 987738
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