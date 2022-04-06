الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 نيسان 2022 ساعة 21:21

النزاهة العراقية تكشف عن مخالفات مالية وقانونية في مطار النجف

النزاهة العراقية تكشف عن مخالفات مالية وقانونية في مطار النجف
وقالت الدائرة في بيان، إن "فرق عمل مكتب تحقيق النجف التي نفَّذت العمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، تمكَّنت خلال العمليَّة الأولى من كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ في مشروع تسوية الأرض بين مشروع (تكسي وي) و( شراع الإطفاء) الذي يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ (187,540) ألف دولار".

وفي العمليَّة الثانية، أشار البيان إلى "قيام الفريق، الذي انتقل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاستثماري الخاص ببناء "كافتيريا وسوبر ماركت"؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه، مُشيرةً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفةً تمثَّلت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ عدم مُتابعة ديوان المُحافظة ومجلس المحافظة للعقد، أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام".

وفي عمليَّةٍ أخرى، لفتت الدائرة إلى "ضبط أوليات اللجنة التحقيقيَّة والوصولات المُتعلقة بموضوع لجان الشراء المُؤلَّفة في المطار؛ لعدم قيام إدارة مطار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُقصِّرين من لجان الشراء؛ لوجود فرقٍ في أسعار المواد التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملايين دينار، حسب نتائج تدقيق الأوليات".

العمليَّة الرابعة، التي نفَّذها الفريق، تمَّ خلالها ضبط أوليَّات شراء العجلات لمشروع عقد تكسي المطار، على خلفيَّة شبهات وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الشراء، وفق البيان.

وتابعت الهيئة، أنها "نظَّمت (4) محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".
مصدر : وكالات
رقم : 987743
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
6 نيسان 2022
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
6 نيسان 2022
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
6 نيسان 2022
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
6 نيسان 2022
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
6 نيسان 2022
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
5 نيسان 2022
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
أولويات حزب الله السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022
5 نيسان 2022
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
5 نيسان 2022
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟