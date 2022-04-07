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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 06:07

ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة

ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
وقال غائبي في تصريح للصحفيين مساء الاربعاء: ان هذا التقرير هو تقرير فني محدث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، بحيث يطلع اعضاء الوكالة على آخر التطورات وكذلك العلومات الفنية الجديدة فيما يتعلق بالانشطة النووية الايرانية.

واضاف: لقد تم الاعلان في هذا التقرير انه بعدما اعلنت ايران للوكالة في الـ 19 من يناير عزمها على انتاج الانابيب الدوارة لاجهزة الطرد المركزي في مكان جديد باصفهان (وسط ايران) بدلا عن كرج (غرب طهران) وقام مفتشو الوكالة في الـ 22 من يناير باتخاذ التمهيدات اللازمة في كرج وازالوا كاميرات المراقبة وتوقف انتاج هذه الانابيب في هذا المكان، تم في الـ 24 من يناير نصب كاميرات المراقبة للوكالة في اصفهان دون امكانية وصول الوكالة الى معلومات ذاكرتها ولغاية ما لم تعد ايران الى تنفيذ الاتفاق النووي من جديد لن توضع المعلومات ذات الصلة تحت تصرف الوكالة بل تبقى مخزنة لدى ايران. بناء على ذلك اعلنت الوكالة بانها لا يمكنها تاكيد هل ان انتاج اجزاء اجهزة الطرد المركزي في اصفهان قد بدات ام لا.

وقال غائبي: كما تم الاعلان بان ايران اطلعت الوكالة في الـ 4 من ابريل بانها نقلت جميع المكائن المتعلقة بانتاج اجهزة الطرد المركزي في كرج الى نطنز (في اصفهان) وفي ذلك اليوم بالذات قام مفتشو الوكالة بعملية التحقق من ان جميعها غير فعالة.
رقم : 987795
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