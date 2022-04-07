نتنياهو: بينيت ضعيف أمام ايران ويجب عليه أن يرحل

وهنأ نتنياهو رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان التي أعلنت صباح الأربعاء عن استقالتها من الحكومة على خلفية عدم تمرير قانون الخميرة وهو ما يخالف عقيدتها اليهودية وفق زعمها وهو ما بررت به خطوتها التي أحدثت صدمة مدوية ووضعت حكومة نفتالي بينيت على شفا هاوية بعد ان خسرت الأغلبية في الكنيست. بحسب موقع i24.



ومن ضمن أقوال نتنياهو في المظاهرة" يجب أن ترحلوا لأنكم تمسون بالهوية اليهودية للدولة لأنكم تمسون برزق دولة إسرائيل. وعليكم أن ترحلوا لأنكم تجمدون الاستيطان ولأنكم ضعفاء أمام إيران وأمام الإرهاب".



وتابع: "في عهدنا لم يجرؤ أحد على استفزازنا. إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية تحارب الإرهاب وتحافظ على إرث إسرائيل وتصد إيران، فقط نحن يمكن أن نفعل هذا، فقط حكومة قوية وطنية يمكنها أن تحمي إرث وأمن ودولة إسرائيل. وهنالك طاقت كبيرة وضخمة".



وتابع "أريد أن أدعو أعضاء آخرين وصلوا الى الكنيست بأصوات اليمين عودوا إلى البيت، إلى اليمين، سوف نستقبلكم بسعة صدر وباحترام كبير. هذا الجمهور الهائل سيضمكم". " كل الاحترام لعيديت سيلمان التي اتخذت الخطوة الصحيحة، نستقبلها بفرحة عامرة".



وأضاف "أريد أن أقول يسعدني أن أكون هنا معكم في الهواء الطلق أريد ان أقول لكم قريبا جدًا بإيمان وجهد سنعيد إسرائيل الى مسار النجاح والازدهار. من يعطي الروح للشعب، الروح ستنتصر ونحن سننتصر".