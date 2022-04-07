الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 06:17

بلينكن: لست متفائلاً كثيرا بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران

بلينكن: لست متفائلاً كثيرا بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران
قال بلينكين في تصريح صحافي لشبكة "إن بي سي" ردًا على سؤال مضيف حول ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"؛"نعم ، هذا صحيح"!

وسأل المذيع بعد ذلك ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيظل "منظمة إرهابية". فرد بلينكن "لن أخوض في تفاصيل حول المرحلة التي وصلنا إليها في المفاوضات". كل ما أقوله هو أنني لست متفائلاً بشكل عام بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. "على الرغم من كل الجهود التي بذلناها في المفاوضات ، وعلى الرغم من ايماننا بأننا (مع الاتفاق) سنكون في وضع أمني أفضل ، لم نتوصل بعد إلى اتفاق".

وقال "ما زلت أعتقد أنه سيكون من مصلحتنا أن نكون قادرين على العودة إلى الاتفاق إذا اتخذت إيران إجراءات مماثلة". "نحن لسنا في هذه المرحلة."

واعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​أنتوني بلينكن​، أنه "هناك ثغرات في ​العقوبات​ على ​روسيا​، ونحاول سدها لكن ذلك قد يستغرق وقتا أكثر"، موضحاً أن "قيود التصدير التي فرضناها على روسيا ستحرمها من تكنولوجيا الصناعات الحيوية، وسيكون لها تأثير اكبر مع الوقت".

واوضح بلينكن "أخشى أن يكون ما سنكتشفه في الأيام والأسابيع المقبلة في ​أوكرانيا​ أكثر رعبا مما رأيناه"
مصدر : وكالات
رقم : 987801
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
7 نيسان 2022
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
7 نيسان 2022
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
7 نيسان 2022
اللواء صفوي: الحرب في أوكرانيا أدت الى تضاؤل قوة الناتو
اللواء صفوي: الحرب في أوكرانيا أدت الى تضاؤل قوة الناتو
7 نيسان 2022
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
6 نيسان 2022
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
6 نيسان 2022
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
6 نيسان 2022
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
6 نيسان 2022
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
6 نيسان 2022
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
6 نيسان 2022
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
5 نيسان 2022
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"