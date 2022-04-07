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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 07:52

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من باب العامود
وأفادت مصادر صحفية أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

ومنذ مطلع شهر رمضان الفضيل، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لإفراغ مدينة القدس من طابعها الفلسطيني والتنغيص على المواطنين الذين يتوافدون إلى القدس خلال الشهر الفضيل لأداء الصلاة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.
مصدر : وكالات
رقم : 987815
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