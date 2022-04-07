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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 11:46
الرئيس الايراني يزور محافظة " البُرز"
وهذه الزيارة الـ 19 للرئيس الايراني الذي يجريها لمحافظات البلاد منذ توليه مهامها رئيسا اغسطس /آب الماضي.
ومن المقرر أن يترأس السيد رئيسي اجتماع المجلس الاداري للمحافظة واللقاء باهالي البرز ومسؤوليها خلال الزيارة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
987857
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