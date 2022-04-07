الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 11:47

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
وبحسب مصادر محلية وأمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان على الأقل من بلدان سوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت 2 على الأقل من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها قبل اعتقال مجموعة من الشبان في المنطقتين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشاب علاء أبو سمرة من داخل مقهى في مخيم الأمعري جنوب رام الله، فيما اعتقلت قوة أخرى المواطن مجدي مصلح من كفر نعمة غرب المدينة، واعتقل نور الدين غولة من البيرة، كما اعتقلت القوات الشاب معن محسن الكنش من مخيم الجلزون شمالاً، وناظم الريماوي من قرية بيت ريما غرب رام الله.

وفي صوريف شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطنين أحمد القاضي، ومحمد إبراهيم أبو صالح، فيما اعتقل حبيب قطناني من نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات، المحرر أيمن الخطيب، والشاب أحمد أبو جلغيف.

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. علاء أبو سمرة- مخيم الأمعري برام الله

٢. أحمد عواد القاضي- صوريف شمال الخليل

٣. حبيب الرحمن قطناني- نابلس

٤. نور الدين غولة- البيرة

٥. مجدي مصلح- كفر نعمة غرب رام الله

* الاحتلال يعتقل عددا من الشبان في سلوان بالقدس.

٦. معن حسن الكنش- مخيم الجلزون شمال رام الله

٧. ناظم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٨. المحرر أيمن الخطيب- بيت لحم

٩. أحمد أبو جلغيف- بيت لحم

١٠. محمد إبراهيم أبو صالح- صوريف
مصدر : وكالات
رقم : 987858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
7 نيسان 2022
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
7 نيسان 2022
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
7 نيسان 2022
اللواء صفوي: الحرب في أوكرانيا أدت الى تضاؤل قوة الناتو
اللواء صفوي: الحرب في أوكرانيا أدت الى تضاؤل قوة الناتو
7 نيسان 2022
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
6 نيسان 2022
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
اسلامي : يجب مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العملية الوطنية
6 نيسان 2022
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
6 نيسان 2022
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
كهرباء الانتخابات اللبنانية: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة
6 نيسان 2022
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
الرئيس الايراني يوعز بتشكيل مجموعة عمل لدعم الشركات المعرفية
6 نيسان 2022
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
تخلي حمزة بن الحسين عن لقب الأمير..الأسباب والتداعيات
6 نيسان 2022
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"
5 نيسان 2022
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
عندما یرفع السعوديون أيديهم بالاستسلام.. الأبعاد وردود الفعل على هدنة اليمن
5 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!
خلع خان بعد أن نأى بنفسه عن واشنطن
مؤشرات الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الجديدة وقلق الصهاينة من معركة "سيف القدس 2"