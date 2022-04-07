الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وبحسب مصادر محلية وأمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان على الأقل من بلدان سوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت 2 على الأقل من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.



وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها قبل اعتقال مجموعة من الشبان في المنطقتين.



وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشاب علاء أبو سمرة من داخل مقهى في مخيم الأمعري جنوب رام الله، فيما اعتقلت قوة أخرى المواطن مجدي مصلح من كفر نعمة غرب المدينة، واعتقل نور الدين غولة من البيرة، كما اعتقلت القوات الشاب معن محسن الكنش من مخيم الجلزون شمالاً، وناظم الريماوي من قرية بيت ريما غرب رام الله.



وفي صوريف شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطنين أحمد القاضي، ومحمد إبراهيم أبو صالح، فيما اعتقل حبيب قطناني من نابلس.



وفي بيت لحم، اعتقلت القوات، المحرر أيمن الخطيب، والشاب أحمد أبو جلغيف.



وعرف من بين المعتقلين ما يلي :



١. علاء أبو سمرة- مخيم الأمعري برام الله



٢. أحمد عواد القاضي- صوريف شمال الخليل



٣. حبيب الرحمن قطناني- نابلس



٤. نور الدين غولة- البيرة



٥. مجدي مصلح- كفر نعمة غرب رام الله



* الاحتلال يعتقل عددا من الشبان في سلوان بالقدس.



٦. معن حسن الكنش- مخيم الجلزون شمال رام الله



٧. ناظم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله



٨. المحرر أيمن الخطيب- بيت لحم



٩. أحمد أبو جلغيف- بيت لحم



١٠. محمد إبراهيم أبو صالح- صوريف