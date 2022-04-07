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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 11:50

جريمة قتل جديدة تضاف الى سجل جرائم العدوان في لحج اليمنية

جريمة قتل جديدة تضاف الى سجل جرائم العدوان في لحج اليمنية
وبحسب مصادر إعلامية فقد أطلق أحد أفراد نقطة التفتيش التابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا في منطقة يافع، النار على مالك قاطرة يدعى "خالد عبدالحميد" ما أدى إلى مقتله على الفور، عقب رفض الضحية دفع جباية لأفراد نقطة التفتيش.

وتستمر آلة قتل المسافرين عبر نقاط التفتيش على امتداد محافظة لحج الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية.

يذكر أن منطقة طور الباحة بمحافظة لحج شهدت عمليات قتل ونهب استهدفت المسافرين، كان أبرزها القضية التي أثارت الرأي العام في سبتمبر الماضي، حيث تعرض الشاب "عبدالملك السنباني" -المغترب اليمني في أمريكا للقتل ونهب 15 ألف دولار بحوزته من قِبل منتسبي إحدى النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان والاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 987860
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