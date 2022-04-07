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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 13:13

تونس تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا

تونس تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا
وخلال رئاستها جلسة عمل وزارية لاستعراض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد جائحة كورونا - أشارت بودن إلى أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كورونا، والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها تونس بسبب تراجع النشاط السياحي بالبلاد والعالم كله خلال هذه الفترة.

ودعت رئيسة الوزراء التونسية إلى ضرورة استعداد كافة المؤسسات المتداخلة مع قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد الجائحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم.

يذكر أن مخطط استعادة النشاط السياحي يستهدف تحقيق ما بين 50 إلى 60% من النتائج التي تم تحقيقها قبل الجائحة، ويضع أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا واستئناف النشاط.

كما تم التركيز في هذا المخطط على مجموعة من المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والاعتماد على منتجات سياحية جديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 987868
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