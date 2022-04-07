لافروف: أوكرانيا قدمت لنا مسودة اتفاق جديدة تختلف عما نوقش باسطنبول

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن مسودة الاتفاق الجديدة التي طرحتها كييف أمس تعكس تراجع الجانب الأوكراني عن البنود التي تم تنسيقها بين الطرفين في اجتماع استضافته اسطنبول التركية الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقترح طرح مسألتي القرم ودونباس على النقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أن هذا المقترح غير مقبول بالنسبة لموسكو.



وأضاف الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، والتي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".



وأكد وزير الخارجية الروسي أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال، قائلا: نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية.