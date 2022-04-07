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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 15:44

الإتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مرفوض

الإتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مرفوض
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان كانا يرافقان راعيا فلسطينيا وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية خاصة، في الرابع من نيسان/ إبريل الجاري، مؤكدا أن " هذا غير مقبول على الإطلاق".

وشدد على أن "لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وبين أنه "بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين".
مصدر : وكالات
رقم : 987899
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