الرئيس الايراني : احصائيات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا انخفضت بشكل ملحوظ

وأوضح رئيسي في اجتماع ضم مدراء ومختصين بالقطاع الصحي مساء الاربعاء، أن ببداية الجائحة كان معدل الوفيات قد بلغ 700 حالة يوميا بجانب خسارة العديد من الافراد أعمالهم، غير أن ومع الحملة التطعيمية الشاملة انخفضت الاحصائيات بشكل ملحوظ، وعلى نحو شهدنا عودة المدارس والجامعات والاعمال الى طبيعتها.



من جهة ثانية أكد أنه سيتم تشكيل المجلس الاعلى للسلامة بهدف ايجاد تحولا في النظام الصحي وتقليص المصاريف وترقية مؤشرات السلامة والتكنولوجيا والمعرفة.



وأشاد رئيسي بقطاع انتاج الادوية الطبية معتبرا أنه من القطاعات الاكثر تطورا من الناحية الانتاجية والعلمية ويبعث على الفخر، مشددا على أن الجهود مبذولة للحفاظ وترقية جودة انتاج العقاقير وتقليل التكلفة النهائية لهذه المنتجات على نحو لا يضر المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



وأعرب عن ترحيبه باستقبال وتدريب الطلبة الاجانب في الجامعات الايرانية، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا الملف الذي يمثل امتيازا لنظام التعليم العالي للجمهورية الاسلامية.