غزة..وقفة تضامنية مع أهالي القدس والضفة والـ48

وأحرق المشاركون في الوقفة بمدينة غزة الأعلام الإسرائيلية وصورا لرئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت.



وقال ممثل لجنة العلاقات الوطنية في جبهة العمل الطلابي سعيد عيسى ان ازدياد موجة التطبيع العربي مع الاحتلال وتنكر الأنظمة العربية لحقوق جماهير وأبناء شعبنا، رسالة واضحة على أن العالم منحاز بشكل كامل إلى المجرم على حساب الضحية، وأن العالم يمارس ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.



وأوضح عيسى خلال الوقفة بأن هذه الوقفة تأتي في إطار توجيه رسالة دعم واضحة للجماهير الفلسطينية المنتفضة في القدس التي تواجه بصدورها العارية الاحتلال الذي تمادى في عدوانه وإجراءاته الفاشية بحق البشر والحجر إلى حد المس المباشر بالمقدسات عامة والمسجد الأقصى بشكل خاص.



وأكد عيسى بأن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وشرائحه وفي مقدمتهم الشباب الفلسطيني واحد موحد في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، موجهاً تحية فخر واعتزاز لشاب واهالي الثائرة في الضفة والقدس والداخل المحتل.



ودعا عيسى لمزيد من حالة الاشتباك وتصعيد ضربات المقاومة لطرد الاحتلال.



ودعا عيسى لضرورة وقف كل أشكال الرهان على المفاوضات والتنسيق الأمني والتطبيع الذي لا يخدم إلا سياسات الاحتلال.