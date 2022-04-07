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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 16:46

أول تعليق لحركة أنصار الله على إنشاء مجلس قيادة رئاسي بدل هادي

أول تعليق لحركة أنصار الله على إنشاء مجلس قيادة رئاسي بدل هادي
وجاء موقف البخيتي تعليقاً على إصدار الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلناً تفويض المجلس بكامل صلاحياته "وفق الدستور والمبادرة الخليجية".

وأضاف البخيتي: "تمّ اختيار رشاد العليمي رئيساً للمجلس الجديد لأنّه رجل أميركا"، مشيراً إلى أنّ "العليمي هو الوحيد الذي لم يبد حرجاً في تمرير مادة تشرعن التواجد الأميركي في اليمن". وتابع: "كنا على وشك اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل العدوان بيوم واحد، فلماذا يتخذونها اليوم باختيار أميركي سعودي؟".

وقال البخيتي إنّه "ما من دور يمني في خطوة إنشاء المجلس الرئاسي"، معتبراً أنّ هذه الخطوة "تسقط الشرعية الزائفة للعدوان على اليمن". وأكد البخيتي للميادين أنّ "صمود الشعب اليمني" هو الذي تسبب باتخاذ هذه الخطوة "غير الشرعية وغير المبررة، والتي لا تصبّ في صالحهم". وقال إنّ "الشرعية الحقيقية في اليمن هي لمن يدافع عن استقلال البلاد"، معتبراً أنّ "المجلس الرئاسي امتداد للاحتلال ولا يمتلك أي شرعية".

وشدد عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" على أنّ "الحوار ينبغي أن يكون بين اليمن ودول العدوان الرباعي، لأنّ هذا المجلس لا يعبّر عن رؤية اليمنيين"، موضحاً أنّ "القبول بالحوار مع أدوات دول العدوان التي لا تملك أي سلطة يمكّن هذه الدول من تعطيل الحلّ من دون تحمل المسؤولية".

يشار إلى أنّ التحالف السعودي أوقف عملياته في اليمن، الأسبوع الماضي، لكنّ مراقبين سجلوا خروقات للتحالف في بعض المحافظات اليمنية.

وجاء قرار تعليق عمليات التحالف بعد مبادرة السلام التي قدّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، والتي أعلن فيها "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية".
رقم : 987911
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