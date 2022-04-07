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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 17:23

الكاظمي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره

الكاظمي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره
وحسب مصادر قال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث غانلي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني، ولاسيما في مجالي مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد الكاظمي أن "التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين"، مشددا "على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية".

من جانبه، هنأ السفير الأسترالي لشؤون مكافحة الإرهاب، "الحكومة العراقية على نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأرض العراقية أو عبر الجهد الاستخباري الخارجي"، مؤكد "دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمني بين البلدين".

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمي، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 987913
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