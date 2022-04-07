العدو يسعى وراء الحرب الطائفية داخل البلاد

وأشار برويز سروري في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمحافظات الذي عقد اليوم الخميس افتراضيا إلى حادث الحرم الرضوي المقدس وقال: من الواضح أن استراتيجية العدو اليوم هي تشويه سمعة ايران حيث يحاول تضخيم نقاط الضعف من خلال التقليل من أهمية نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واشار إلى جريمة الاعتداء على 3 من رجال الدين في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد وقال ان هذه الاجراءات الارهابية تدل على محاولة العدو إثارة الصراعات داخل إيران لأن الجمهورية الإسلامية الايرانية حققت انتصارات مهمة على الساحة الدولية.