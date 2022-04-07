العراق.. هيئة المنافذ الحدودية تنفي اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي

وقالت الهيئة ان "العمل مستمر على مدار 24 ساعة في جميع المنافذ ومن ضمنها منفذ الشلامجة الحدودي"، مشيرة الى "عدم صحة الخبر المتداول حول غلق المنفذ".



وعن ارتفاع الاسعار اوضحت الهيئة، ان "الحكومة بادرت بإصدار قرار مجلس الوزراء المرقم 72 لسنه 2022 والذي نص على تصفير الرسوم الكمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية والزراعية وغيرها".



وأكدت ان "اسباب التأخير في دخول البضائع بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية حسب الاختصاص"، لافتة الى انه "بعد التواصل مع وزارة الزراعة أوضحت أنها فتحت باب منح الإجازات الاستيرادية للعديد من المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض إنتاجها محليا خلال الفترة الحالية".



وتابعت، ان "هيئة المنافذ، جهة رقابية ولا علاقة لها بمنح الموافقات الخاصة بدخول المواد الغذائية أو المحاصيل الزراعية".