الهلال الأحمر السوري يستلم 10 سيارات إسعاف من الصحة العالمية

وفي بيان للهلال الأحمر تلقت سانا نسخة منه أن السيارات مقدمة بمناسبة يوم الصحة العالمي وفي إطار الجهود المشتركة بين المنظمتين لدعم الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.



وأشار رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي الذي حضر التسليم مع ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة اكجمال ماغتيموفا وفق البيان إلى تاريخ التعاون الطويل بين منظمتي الهلال الأحمر والصحة العالمية التي تعنى بإنقاذ الحياة وتوفير الصحة لتخفيف معاناة الفئات الأشد ضعفاً في ظل الأزمة الصحية العالمية الراهنة.



وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت لوزارة الصحة في أيار الماضي 40 سيارة إسعاف بهدف دعم منظومة الإسعاف التي فقدت جزءاً كبيراً من أسطولها جراء الاعتداءات الإرهابية.



ويحتفل بيوم الصحة العالمي سنويا في 7 من نيسان حيث يركز احتفال هذا العام وفق منظمة الصحة العالمية على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب وتعزيز حركة لإنشاء مجتمعات تركز على الصحة.