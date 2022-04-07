العتبة الرضوية المقدسة.. وادانات لحادثة الطعن الارهابية

وافادت مصادر ان حجة الاسلام محمد صادق دارائي احد المصابين الاثنين للحادث الارهابي الذي وقع في العتبة الرضوية المقدسة، قد استشهد عصر اليوم الخميس.



وكان حجة الاسلام دارائي في غرفة العناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "الشهيد كامياب" في مدينة مشهد، ووفقا لما صرح به مدير المستشفى الدكتور مسعود خاني فقد اجريت عملية صعبة لحجة الاسلام دارائي.



واكد مساعد وزير الخارجية ان الإرهاب ليس له دين له ولا مذهب ولا يعرف اي جنسية في اشارة منه الى استشهاد "حجة الاسلام اصلاني" احد رجال الدين الثلاثة الذي ارتقى شهيدا اثر الحادث الارهابي في مشهد المقدسة.



ونشر مساعد وزير الخارجية السيد رسول موسوي في صفحته الشخصية على تويتر صورة من حجة الإسلام محمد أصلاني الذي استشهد في المرقد الرضوي المقدس وكتب ان الارهاب لا دين له ولا مذهب ولا يعرف اي جنسية.



واضاف: ان ما حدث في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) كان عملية إرهابية تكفيرية على ايدي الارهابيين الذين يسعى أسيادهم وراء اثارة صراعات بين مختلف الطوائف والأديان والجنسيات لكن مساعيهم هذه تبقي فاشلة لان لدينا شعب يتحلى بالوعي.



وفي سياق متصل فقد شجبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها التكفيريون، عملاء الصهاينة وإدارة الشر الأميريكية في الروضة الرضوية المقدسة في مشهد الإمام الرضا (ع).



واعتبرت في بيان اليوم الخميس أن الذين ارتكبوا الجريمة من هؤلاء العملاء التكفيريون ، قد انتهكوا المبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية، وانتهكوا حرمة الشهر الفضيل، وان الدين الاسلامي الذي أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، وأمر بالمحبة والتعاون والوئام في ما بين المسلمين وحرم دماءهم فيما بينهم، هو براء من هؤلاء المجرمين التكفيريين المضللين، لافتة الى ان عمل هؤلاء لا يمت إلى الدين الاسلامي الحنيف بصلة.



واعلنت أن إهانة المقدسات لأي مذهب إسلامي معتبر يصب في خدمة أعداء الدين ويؤدي إلى إحداث الشرخ والفتنة والشرذمة، ويؤدي إلى ضرب وتدمير روح الوحدة الاسلامية، واشارت إلى أن أعداء الاسلام وأعداء الوحدة الاسلامية يهدفون من خلال هذه الجرائم الإرهابية البشعة إلى إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذمومة بين المذاهب الاسلامية، من أجل تحقيق مؤامراتهم ومخططاتهم.



وختمت: لذلك ينبغي على كل علماء المسلمين والمفتيين والدعاة وأصحاب الفكر الإسلامي الصحيح المتنور، التحذير من دعاة الفتنة وكشف زيفهم وتضليلهم.



يذكر ان جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين قبل يومين في مشهد المقدسة ادى الى استشهاد حجة الاسلام اصلاني واصابة اثنين اخرين.



ولكن نظرا للتداعيات الناجمة عن الاصابة اثر الطعنات العديدة التي تلقاه في الحادث الارهابي، فقد استشهد عصر اليوم الخميس.



يذكر ان عنصرا تكفيريا كان قد هاجم بالسكين 3 من طلبة العلوم الدينية في مرقد "الامام الرضا (عليه السلام)" في مدينة مشهد اول امس الثلاثاء وادى الحادث الى استشهاد حجة الاسلام اصلاني على الفور فيما اصيب حجة الاسلام دارائي وحجة الاسلام باكدامن بجراح بالغة نقلا على اثرها الى المستشفى للعلاج.