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الخميس 7 نيسان 2022 ساعة 22:07
نجاح صفقة تبادل أسرى في جبهة مارب
وقال المرتضى في تغريدة لهُ مساء اليوم: " بعون الله وتوفيقه تم تحرير (26) أسيرًا من أسرى الجيش الیمنی واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب".
رقم :
987951
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